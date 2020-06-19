Тестирование электронной системы для голосования по поправкам в Конституцию прошло успешно

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Тестирование системы электронного голосование прошло без сбоев, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Он отметил, что проголосовать смогли все желающие.

"Сбоев во время голосования не было, система отработала штатно", – отметил Костырко.

Об успешности проведения тестирования рассказал и руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

"Тестирование прошло успешно. Те, так сказать, баги, которые были отловлены, для пользователей незаметны, но для технических специалистов очень полезны тем, чтобы система отработала абсолютно штатно", – заявил Массух.

Ранее Костырко сообщил, что в тестировании приняло участие около 90 тысяч человек. Таким образом, явка составила 11%. Голосование завершилось в 20:00 19 июня.

Тестирование началось 18 июня. Около 830 тысяч москвичей было допущено к данному тестированию. Горожанам предложили ответить на вопрос: что важнее для Москвы – создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений?

16 июня начала работу территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования в Москве. В этот день состоялось первое заседание комиссии.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.

Для подачи заявления на участие в электронном голосовании необходимо зайти на порталы mos.ru и gosuslugi.ru. Заявки принимаются до 14:00 21 июня. В онлайн-голосовании могут принять участие лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в Москве.