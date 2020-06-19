Эксперт отметил высокий уровень популярности электронного голосования среди москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Среди москвичей наблюдается высокий интерес к электронному голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщил гендиректор "Агентства политических и экономических коммуникаций" Дмитрий Орлов.

Он отметил востребованность такого формата у горожан, которые пользуются соцсетями, мессенджерами и удаленными сервисами. Орлов отметил, что количество зарегистрированных для участия в электронном голосовании является ярким свидетельством данной тенденции.

Эксперт считает, что впоследствии подобный формат волеизъявления будет все более популярным. Также Орлов отметил важную задачу, которая стоит перед властями страны.

"Перед руководством страны стоит важная задача – убедить россиян в том, что тайна результатов электронного голосования будет гарантирована, а какого-либо вмешательства в него не произойдет. Если по итогам голосования 1 июля вокруг электронного избирательного процесса сформируется пространство доверия, применение этой процедуры можно будет постепенно расширять", – сказал Орлов.

18 июня началось общегородское тестирование системы для дистанционного электронного голосования. Горожанам предлагают ответить на вопрос: что важнее для Москвы – создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений?

Тест проходит с помощью онлайн-платформы 2020og.ru. Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.

Согласно последним данным, около 830 тысяч москвичей допущено к данному тестированию. Сообщалось, что ожидаемая явка на тест составит от 40 до 50%.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных жителей прийти на голосование по изменениям в основном законе. Он отметил, что волеизъявление – гражданский долг каждого. Собянин заверил, что процесс голосования будет проходить с тщательным соблюдением всех мер санитарной безопасности.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.