Собянин призвал москвичей прийти на голосование по поправкам в Конституцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин призвал горожан прийти на голосование по поправкам в Конституцию РФ. Мэр Москвы в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что голосование является гражданским долгом.

"У нас у всех, у каждого свое мнение. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но давайте не будем никому отдавать на откуп наши собственные решения, решения в нашей собственной судьбе, судьбе нашей страны. Давайте мы примем решение сами, никому не передоверяя, придем на голосование по Конституции и примем такое решение", – сообщил глава города. Сергей Собянин также отметил, что граждане России сами должны принимать важные решения.

"Мы и только мы должны определять судьбу нашей страны", – подчеркнул мэр столицы. Кроме того, Сергей Собянин рассказал, что процесс голосования по поправкам в Конституцию России будет максимально безопасным. "Мы будем следить за здоровьем самих членов участковых комиссий, чтобы они не болели. При необходимости вовремя протестировать их", – уточнил градоначальник.

Проголосовать смогут лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в Москве. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности. При этом в столице и Нижегородской области свой голос можно будет оставить в дистанционном формате. Отдать свой голос можно будет с 25 по 30 июня включительно. Оставить заявление на участие в онлайн-голосовании москвичи смогут на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня.

Известно, что тестирование онлайн-системы для голосования проходило штатно. Горожанам предложили ответить на вопрос: что важнее для Москвы – создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений.