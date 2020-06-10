Онлайн-формат обеспечит безопасность голосования по поправкам в Конституцию – Швыдкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что онлайн-формат голосования по поправкам в Конституцию позволит обеспечить безопасность граждан. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В Москве в этом году голосование по поводу поправок в Конституцию будет проходить в режиме онлайн. Зарегистрировалось уже более 134 тысяч человек, которые хотят голосовать онлайн, потому что многие уедут, многие боятся коронавируса. Мне кажется, в режиме онлайн голосование безопасно для всех людей", – сказал Швыдкой.

Он также призвал россиян не игнорировать голосование и принять в нем участие. Швыдкой считает важным проявить активность в голосовании, потому что "речь идет об основном законе и о стране, в которой живем". Он добавил, что голосование требует участия каждого человека.

"Коронавирус приходит и уходит, а страна и ее существование в истории остается, поэтому мне кажется, что любой здравомыслящий человек понимает, что поправки в Конституцию – это та важная материя, которая требует участия каждого из нас. Те поправки, которые хотят принять, общий демократический характер нашего государства не меняют", – пояснил Швыдкой.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин также призвал россиян поучаствовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Он напомнил, что Конституцию не собираются менять, в нее предлагают внести поправки.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

