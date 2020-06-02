Роспотребнадзор разработал рекомендации по голосованию по поправкам в Конституцию

Фото: Агентство "Москва"
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по проведению Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что ознакомиться с ними можно на официальном сайте агентства.
В частности, Роспотребнадзор рассказал о мерах по соблюдению социальной дистанции на избирательных участках. Согласно документу, в местах проведения голосования должна быть нанесена специальная разметка. Кроме того, мебель и оборудование должны быть расставлены с учетом необходимости соблюдения социальной дистанции.
В ведомстве порекомендовали организовать избирательный участок на открытом воздухе. На месте проведения голосования должно быть помещение, обеспеченное мыльными принадлежностями и водоснабжением. Кабины для тайного голосования, согласно рекомендациям, должны использоваться без передней шторки.
Помимо этого, Роспотребнадзор дал рекомендации по организации режима температурного контроля. В частности, на избирательном участке должны оборудовать помещение для лиц, у которых была зафиксирована повышенная температура.
В ведомстве также рассказали о нормах санитарной безопасности для посетителей избирательного участка. На голосование гражданам посоветовали взять средства индивидуальной защиты, а также личную авторучку. Желающие совершить волеизъявление не должны касаться стенок в кабинке, а также подходить близко к другим людям, в том числе членам избирательной комиссии.
В ведомстве напомнили, что гражданам на короткое время придется опустить маску, чтобы пройти процедуру идентификации.
Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. Для обеспечения соблюдения норм санитарной безопасности граждане получат возможность совершить волеизъявление в течение шести дней до назначенной даты.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что голосование будет безопасным для граждан. Она подчеркнула, что разработанные меры делают акт совершения волеизъявления по поводу поправок в Конституцию менее рискованным, чем прогулка или поход в магазин.
В ЦИК рассказали, что количество голосующих на избирательном участке не будет превышать 8-12 человек в час. Таким образом, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, будет реализован "принцип бесконтактности".
Также она отметила, что все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
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