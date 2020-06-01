Механизм голосования по Конституции учитывает отечественный и зарубежный опыт – Клишас

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с учетом отечественного и зарубежного опыта организации электоральных процедур, рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, сообщает Агентство "Москва".

Сенатор отметил, что информированность граждан о содержании поправок "значительно возросла", несмотря на то что информационный фон был сфокусирован на распространении коронавируса.

"По отдельным положениям информированность граждан составляет до 90%, что говорит о востребованности предлагаемых изменений", – отметил он, добавив, что люди "вникли в содержание поправок, актуальность которых для многих стала очевидна".

Сенатор также заявил, что органы государственной власти уже действуют в логике социальных поправок, что "еще раз подчеркивает необходимость их конституционного закрепления".

По его словам, регионы уже заявили о готовности обеспечить процедуру голосования, "которая будет простой, понятной и безопасной для людей, с полноценным доступом общественных наблюдателей к процедуре голосования".

Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. Все желающие смогут проголосовать в течение шести дней до 1 июля.

Сергей Собянин заявил, что дата голосования по поправкам в Конституцию является временем, когда граждане должны принять важные решения.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что голосование по поправкам в школах не помешает проведению ЕГЭ.