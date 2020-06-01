Заместитель председателя ЦИК рассказал о готовности провести голосование 1 июля

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Центральная избирательная комиссия РФ готова провести голосование по Конституции 1 июля. Об этом Москве 24 сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.
"Я не вижу в этом проблемы для избирательной системы России. Она находится в состоянии готовности, и избирательные кампании шли до введенных ограничений практически каждое воскресенье", – сообщил Булаев.
Зампредседателя ЦИК отметил, что подготовка к голосованию шла достаточно долго и июнь позволит подготовиться еще лучше. "У меня нет сомнений в том, что общероссийское голосование может быть проведено в эти сроки безопасным образом – с соблюдением всех норм существующего законодательства и при активном участии граждан", – подчеркнул Булаев.
Кроме того, в этом году возможность проголосовать не будет ограничена одним днем. "ЦИК предлагала и предлагает дать возможность людям проголосовать в удобное им время в течение одного из семи дней и таким образом избежать концентрации на участке большого количества избирателей, позволить людям определить удобное время при голосовании самостоятельно", – заявил зампред Центризбиркома.
При этом для тех, кто не сможет прийти на избирательный участок, останется возможность проголосовать на дому.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что день голосования по поправкам в Конституцию РФ – 1 июля – может быть объявлен нерабочим.
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