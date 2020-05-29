В ЦИК рассказали о разработке рекомендаций для голосования по Конституции

14:24
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ и Роспотребнадзор разработали рекомендации для безопасной организации общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Об этом сообщает ТАСС.
"Этот документ на случай, когда еще сохраняются какие-то требования и ограничения, связанные с охраной здоровья граждан", – заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.
Как объяснила представитель избирательной комиссии, рекомендации будут применяться в том случае, если в момент проведения голосования будут действовать ограничительные меры из-за коронавируса.
В ЦИК отметили, что совместная деятельность с Роспотребнадзором была инициирована достаточно давно. Документ был официально утвержден как распоряжение ведомства.
В соответствии с согласованными рекомендациями, перед входом на избирательные участки будут измерять температуру. Площадку для голосования предлагают организовать на улице, при верандах или в шатрах. Кроме того, рассматривается вариант с разделением потоков голосующих по дням или территориальному признаку.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что пока дата голосования по Конституции не установлена. В этом случае, как подчеркнул представитель Кремля, необходимо дождаться решения Владимира Путина.
Голосование по проекту обновленной Конституции должно было состояться 22 апреля, однако дату перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.
Прогнозировать дату голосования по поправкам еще рано – ТАСС
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