Рабочая группа предложила провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля

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Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию предложила провести общероссийское голосование 22 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Совета Федерации РФ, сопредседателя рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию РФ Андрея Клишаса.

"Пока остается открытым вопрос даты. Было несколько предложений. Мы обсудили эти предложения. Владимир Владимирович Путин, позвольте вам предложить все-таки 22 апреля текущего года как дату проведения общероссийского голосования", – заявил Клишас на встрече рабочей группы с президентом РФ.

Владимир Путин в среду сообщил, что поступило уже около 900 предложений о внесении поправок к законопроекту об изменениях в Конституцию РФ. Президент РФ отметил, что идеи поступают от разных людей, поэтому они посвящены крайне важным темам в разных областях.

Накануне сообщалось, что рабочая группа по поправкам в Конституцию РФ рассматривает несколько вариантов для проведения общероссийского голосования. Для голосования могут быть использованы портал Госуслуг, МФЦ и дистанционное электронное голосование.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.

