Послание Путина Федеральному собранию. Главное

В начале 2020 года Владимир Путин обратился с очередным посланием к Федеральному собранию: по счету это уже 16-й раз. На мероприятие прибыло более тысячи гостей, среди которых были не только члены парламента и правительства, но и общественные деятели. В этот раз президент уделил особое внимание вопросам демографии, поддержки семей и здравоохранения, а также предложил рассмотреть ряд конституционных поправок. Рассказываем, чем запомнилось послание российского лидера текущего года.



Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

О демографии

Первая тема, которую затронул Владимир Путин, касалась демографической проблемы. Президент напомнил, что в стране сегодня проживает порядка 147 миллионов человек. Но "мы вступили в сложный, очень сложный демографический период", подчеркнул Путин.

"Его особенность в том, что благодаря мерам, которые мы приняли начиная с середины 2000-х годов, нам удалось добиться положительных результатов в демографии. И даже выйти на естественный прирост населения. Потому и школьников у нас становится все больше. Но семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает", – заявил российский лидер.

Путин добавил, что в 2019 году, по предварительной оценке, коэффициент рождаемости составил 1,5. По его словам, такой показатель для России мал. Именно поэтому президент считает необходимым "обеспечить устойчивый естественный рост численности населения", а к 2024 году выйти на коэффициент рождаемости 1,7. Также российский лидер раскритиковал ситуацию с обеспечением семей яслями.





Владимир Путин президент РФ Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях. Однако за 2018–2019 годы вместо девяноста тысяч таких мест создано 78 тысяч. Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысячи мест. На остальные до сих пор просто не получена образовательная лицензия.

"Я вас прошу сделать все, хотя это уже очень сложно, тем не менее это нужно сделать – нужно наверстать этот пробел. Повторю, мы должны работать по всем направлениям поддержки семьи", – подчеркнул глава государства.



О доходах российских семей

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В своем обращении президент также указал на то, что непосредственной угрозой демографического будущего страны являются низкие доходы россиян. По его словам, согласно разным данным, до 80 процентов семей с низкими доходами – семьи с детьми.

"С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех", – заявил Путин.





Владимир Путин президент РФ Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это более одиннадцати тысяч рублей на одного ребенка в месяц.

Кроме того, глава государства предложил с января 2020 года ввести в стране выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет. Такую поддержку будут ежемесячно получать семьи с доходом, который не превышает одного прожиточного минимума на человека. Сперва выплачивать будут половину прожиточного минимума, что составляет 5,5 тысячи рублей. Если этого окажется недостаточно, то в 2021 году выплаты могут вырасти вдвое.

О программе материнского капитала

Фото: РИА Новости/ Дмитрий Астахов

Владимир Путин также внес ясность по вопросу продления программы материнского капитала после 2021 года. Президент предложил пролонгировать ее минимум до 31 декабря 2026 года. При этом российский лидер рассказал про индексацию выплаты до 466 617 рублей с января 2020 года.

Более того, по словам президента, маткапитал смогут получать семьи, в которых родился первый ребенок. При появлении второго родителям полагается дополнительно еще 150 тысяч рублей.





Владимир Путин президент РФ Предлагаю увеличивать материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться.

"Мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребенка государство "гасит" за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей", – подчеркнул Путин.

Об образовании

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В текущем году в России будет введена доплата классным руководителям, сообщил президент. Говоря о ее размере, Путин пояснил, что поддержка составит не менее 5 тысяч рублей. При этом российский лидер добавил, что действующие региональные выплаты учителям должны по-прежнему остаться.





Владимир Путин президент РФ Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета.

Кроме того, он предложил внести изменения в систему школьного питания. В частности, предоставить горячее бесплатное питание всем школьникам с первого по четвертый класс. Также, по его словам, в образовательных учреждениях нужно создать соответствующую потребностям детей инфраструктуру: современные буфеты и столовые.

Изменения, связанные с питанием, должны вступить в силу с 1 сентября 2020 года в некоторых регионах. А к 1 сентября 2023 года бесплатную горячую еду уже будут получать младшеклассники по всей стране. Нововведения коснутся и студентов: Путин выступил с инициативой ежегодно увеличивать число бюджетных мест в вузах.





Владимир Путин президент РФ В приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы, именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров.

Помимо прочего, глава государства отметил проблему, связанную со школами искусств. По его словам, сегодня более тысячи таких заведений "обветшали или просто непригодны для занятий". Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, российский лидер дал поручение привести их в порядок в регионах.

"Регионы прошу не забывать, что это ваша обязанность", – заявил глава государства.

О доступности интернета

Путин выступил с предложением реализовать проект "Доступный интернет" по всей стране. По его словам, необходимо обеспечить россиянам бесплатный доступ к социально значимым отечественным сервисам.

"Повседневной жизненной необходимостью для людей стал сегодня и интернет. Причем Россия – одна из немногих стран в мире, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы. В этой связи предлагаю подготовить и реализовать проект "Доступный интернет"... В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик", – подчеркнул он.



Путин предложил ввести выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет

О здравоохранении

В ходе послания президент рассказал, что ожидаемая продолжительность жизни россиян выросла и составила в прошлом году 73 года. При этом исторического минимума достиг уровень младенческой смертности.

"Это результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни. И конечно, значимый вклад здесь принадлежит всей системе здравоохранения", – отметил Путин.

Глава государства также заявил: в текущем году необходимо, чтобы уже наконец в полном объеме в России была развернута сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Помимо прочего, он добавил, что в стране изменится существенным образом контроль качества лекарственных препаратов.





Владимир Путин президент РФ Он будет усилен не только на фармпредприятиях, но и на всех этапах обращения лекарств, в том числе в аптечных сетях.

Кроме того, по словам Путина, родители больных детей никогда больше не должны оказаться в ситуации, при которой не могут легально купить нужные лекарства. Он призвал правительство ускорить работу в данном направлении.



О поправках в Конституцию

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин в своей речи отметил, что не видит необходимости принимать новую Конституцию РФ. Однако российский лидер выступил с предложением внести в нее некоторые поправки.

"Потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан, а фундаментальные основы конституционного строя, права и свободы человека, надеюсь, еще многие десятилетия будут оставаться прочной ценностной базой для российского общества", – подчеркнул он.

По словам Путина, поправки следует вынести на общественное обсуждение. В частности, предложение ужесточить требования к претендентам на должность лидера государства. Например, они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.

Что же касается других ключевых государственных постов: министров, парламентариев и губернаторов, то люди, занимающие их, не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство.

Другое предложение Путина касается закрепления в Конституции регулярной индексации пенсий. Кроме того, в основном законе РФ может появиться норма, в соответствии с которой минимальный размер оплаты труда в стране не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения. Помимо этого, Путин считает важным закрепить в документе принципы единой системы публичной власти.

По его словам, изменения в основной закон РФ должны прямо гарантировать приоритет Конституции в российском правовом пространстве. Российский лидер подчеркнул, что международные акты должны действовать только в той части, которая не противоречит Конституции страны.

Кроме того, Путин предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера и всего правительства. Президент будет не вправе их отклонить.

