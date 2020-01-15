Путин счел возможным студентам после второго курса менять направление

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Владимир Путин считает необходимым дать право студентам после второго курса менять направление подготовки. Об этом глава государства заявил во время ежегодного обращения к Федеральному собранию.

"Считаю, что нужно дать возможность студентам после второго курса выбирать новые направления или программу обучения, включая смежные профессии", – сказал президент.

Глава государства пояснил, что такое право необходимо предоставить студентам из-за динамично развивающегося рынка труда. Президент добавил, что в стране все чаще стали появляться новые профессии.

Ранее сообщалось, что самым популярным направлением среди студентов заочной формы обучения в России стала экономика. В минувшем году по этой программе бакалавриата в вузы поступили 35 тысяч человек.

В список наиболее популярных специальностей также попали менеджмент (22,4 тысячи), педагогическое образование (18,2 тысячи), государственное и муниципальное управление (15,3 тысячи) и строительство (12,5 тысячи).

Студенты-заочники, поступившие в магистратуру, чаще всего выбирали юриспруденцию (20,7 тысячи), педагогическое образование (8,1 тысячи) и экономику (7,2 тысячи).

