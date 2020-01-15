Названы самые популярные специальности у студентов-заочников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самым популярным направлением среди студентов заочной формы обучения в России стала экономика. В минувшем году по этой программе бакалавриата в вузы поступили 35 тысяч человек. Об этом сообщает портал News.ru.

В список наиболее популярных специальностей попал менеджмент (22,4 тысячи), педагогическое образование (18,2 тысячи), государственное и муниципальное управление (15,3 тысячи) и строительство (12,5 тысячи).

Студенты-заочники, поступившие в магистратуру, чаще всего выбирали юриспруденцию (20,7 тысячи), педагогическое образование (8,1 тысячи) и экономику (7,2 тысячи).

Никто не выбрал обучение по программам реставрации, гидромелиорации, технической физики, прикладной механики, информационной безопасности и архитектуры. На прикладную этику и наноинженерию поступили всего по одному человеку.

Ранее правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, обязывающий вузы возвращать деньги в бюджет в случае нарушения договора о целевом обучении.

Согласно новым правилам, если заказчиком целевого образования является само образовательное учреждение, которое нарушает условия договора, то расходы на подготовку студента необходимо вернуть в бюджет соответствующего субъекта.

