Вузы в России обяжут возвращать деньги за нарушение договора о целевом обучении

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, обязывающий вузы возвращать деньги в бюджет в случае нарушения договора о целевом обучении. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения затронут статью 71.1 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". По новым правилам если заказчиком целевого образования является само образовательное учреждение, которое нарушает условия договора, то расходы на подготовку студента необходимо вернуть в бюджет соответствующего субъекта РФ.

Правительство РФ также взяло на себя полномочия по утверждению перечня специальностей и направлений подготовки целевого обучения. Набор обязательно должен будет проводиться в соответствии с квотой.

В министерстве науки и высшего образования России целевое обучение назвали наиболее эффективной схемой трудоустройства выпускников. Законопроект, регулирующий данную сферу, приняли в январе 2019 года.

