Каждый третий выпускник не может найти работу после вуза – Минобрнауки

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Российские вузы должны активнее развивать партнерские программы с работодателями. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

По его словам, в среднем только 72 процента выпускников трудоустраиваются после окончания учебы. Еще 28 процентов молодых людей после получения диплома не находят работу. "Это достаточно серьезный вызов для всей системы высшего образования", – рассказал министр.

Котюков отметил, что важной новацией стал старт программы целевого обучения. "Это более высокая степень ответственности и будущего работодателя, и будущего работника, чтобы выполнять условия, которые в этот договор записаны", – резюмировал глава министерства.

Законопроект, определяющий новые правила целевого обучения в вузах, вступил в силу в январе 2019 года. Документом, в частности, вводится норма, обязывающая студента-целевика после выпуска отработать не менее трех лет на предприятии, определенном договором.

До недавнего времени вузы, компании и абитуриенты самостоятельно договаривались о конкретных условиях обучения и последующей отработки. Ежегодно в России по целевому приему проходят обучение около 250 тысяч человек.