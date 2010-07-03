Каждый третий выпускник не может найти работу после вуза – Минобрнауки

Российские вузы должны активнее развивать партнерские программы с работодателями. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.
По его словам, в среднем только 72 процента выпускников трудоустраиваются после окончания учебы. Еще 28 процентов молодых людей после получения диплома не находят работу. "Это достаточно серьезный вызов для всей системы высшего образования", – рассказал министр.
Котюков отметил, что важной новацией стал старт программы целевого обучения. "Это более высокая степень ответственности и будущего работодателя, и будущего работника, чтобы выполнять условия, которые в этот договор записаны", – резюмировал глава министерства.
Законопроект, определяющий новые правила целевого обучения в вузах, вступил в силу в январе 2019 года. Документом, в частности, вводится норма, обязывающая студента-целевика после выпуска отработать не менее трех лет на предприятии, определенном договором.
До недавнего времени вузы, компании и абитуриенты самостоятельно договаривались о конкретных условиях обучения и последующей отработки. Ежегодно в России по целевому приему проходят обучение около 250 тысяч человек.
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