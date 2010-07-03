Онищенко оценили возможную остановку приема по 30 специальностям в колледжи

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал Москве 24 сообщение, что российские колледжи в 2021 году могут прекратить набор студентов по 30 направлениям. Это, например, коснется таких специальностей, как автомеханик, слесарь и фрезеровщик-универсал.
По словам парламентария, такова "тенденция современного времени". Тем более, что подготовку специалистов по конкретным профессиям не остановят совсем, а включат соответствующие навыки и компетенции в более современные образовательные программы.
"Сегодня все очень быстро меняется. Этому способствует и развитие искусственного интеллекта. Раньше те, кто стояли на сборочном конвейере транспорта, сейчас активно заменяются роботами. А появление умных домов, например, резко сокращает потребность во всякого рода домработниках", – отмечает депутат.
Онищенко подчеркнул, что переход в технологичное будущее может быть проблематичным для людей, которые получили образование по устаревшим специальностям.
Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по профессиям и специальностям, которые признаны устаревшими. Как уточняется, набор прекратят по девяти профессиям и 23 специальностям, среди которых техническая эксплуатация промышленного оборудования, оптик-механик, станочник и другие.
В пресс-службе пояснили, что проект предусматривает остановку с 2021 года приема по программам, устаревшим и не соответствующим запросам современного рынка труда, но не подразумевает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям.
В августе министр просвещения России Ольга Васильева сообщила, что с 2020 года из перечня профессий исчезнут около 100 специальностей, по которым готовят в колледжах и техникумах, так как за прошедшие пять лет на них "никто или почти никто не поступал".
Она пояснила, что некоторые профессии устарели, а другим можно обучиться на краткосрочных курсах. В пример министр привела ткачей, сборщиков изделий электронной техники, вышивальщиц, а также изготовителей эмалированной посуды и сушильщиков в бумажном производстве.
Весной в министерстве науки и высшего образования России назвали эффективную схему для трудоустройства выпускников. По мнению специалистов, к настоящему времени основным механизмом является целевое обучение, при котором студент учится бесплатно за счет учреждения, в котором он после окончания учебы будет работать определенное время. Время работы оговаривается при поступлении в вуз и при заключении договора.
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