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Онищенко оценили возможную остановку приема по 30 специальностям в колледжи

Издержки времени? Почему хотят остановить прием по 30 специальностям в колледжи

общество эксклюзив

15:34

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал Москве 24 сообщение, что российские колледжи в 2021 году могут прекратить набор студентов по 30 направлениям. Это, например, коснется таких специальностей, как автомеханик, слесарь и фрезеровщик-универсал.

По словам парламентария, такова "тенденция современного времени". Тем более, что подготовку специалистов по конкретным профессиям не остановят совсем, а включат соответствующие навыки и компетенции в более современные образовательные программы.

"Сегодня все очень быстро меняется. Этому способствует и развитие искусственного интеллекта. Раньше те, кто стояли на сборочном конвейере транспорта, сейчас активно заменяются роботами. А появление умных домов, например, резко сокращает потребность во всякого рода домработниках", – отмечает депутат.

Онищенко подчеркнул, что переход в технологичное будущее может быть проблематичным для людей, которые получили образование по устаревшим специальностям.

Это серьезная проблема, которая сегодня вот так проявилась.
Геннадий Онищенко
депутат Госдумы

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по профессиям и специальностям, которые признаны устаревшими. Как уточняется, набор прекратят по девяти профессиям и 23 специальностям, среди которых техническая эксплуатация промышленного оборудования, оптик-механик, станочник и другие.

В пресс-службе пояснили, что проект предусматривает остановку с 2021 года приема по программам, устаревшим и не соответствующим запросам современного рынка труда, но не подразумевает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям.

В августе министр просвещения России Ольга Васильева сообщила, что с 2020 года из перечня профессий исчезнут около 100 специальностей, по которым готовят в колледжах и техникумах, так как за прошедшие пять лет на них "никто или почти никто не поступал".

Она пояснила, что некоторые профессии устарели, а другим можно обучиться на краткосрочных курсах. В пример министр привела ткачей, сборщиков изделий электронной техники, вышивальщиц, а также изготовителей эмалированной посуды и сушильщиков в бумажном производстве.

Весной в министерстве науки и высшего образования России назвали эффективную схему для трудоустройства выпускников. По мнению специалистов, к настоящему времени основным механизмом является целевое обучение, при котором студент учится бесплатно за счет учреждения, в котором он после окончания учебы будет работать определенное время. Время работы оговаривается при поступлении в вуз и при заключении договора.

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общество эксклюзив

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