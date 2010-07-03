Васильева рассказала об упразднении ряда специальностей в колледжах

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Министр просвещения России Ольга Васильева сообщила, что с 2020 года из перечня профессий исчезнут около 100 специальностей, по которым готовят в колледжах и техникумах, так как за прошедшие пять лет на них "никто или почти никто не поступал". Об этом пишет ТАСС.

Как отметила Васильева, некоторые профессии содержательно устарели, а другим можно обучиться на краткосрочных курсах. В пример министр привела ткачей, сборщиков изделий электронной техники, вышивальщиц, а также изготовителей эмалированной посуды и сушильщиков в бумажном производстве.

При этом планируется, что в учреждениях среднего профобразования начнут готовить монтажников оборудования мобильной связи и специалистов по техобслуживанию и ремонту биотехнических медицинских аппаратов и систем. Кроме того, среди новых направлений значатся "мехатроника и мобильная робототехника", "техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства" и "графический дизайн".

Ранее сообщалось, что в России создадут аналог HeadHunter для педагогов. Руководители образовательных учреждения получат доступ к данным о профессиональных достижениях учителей со всей страны. Разработка сервиса предусмотрена в рамках национального проекта "Образование".