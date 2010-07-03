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13:47

Шахматы могут стать обязательным школьным предметом с 1 сентября

образование общество

13:47

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Шахматы могут стать обязательным предметом в российских школах с 1 сентября, передает телеканал Москва 24.

Игровые уроки шахмат уже протестировали в Москве и Ханты-Мансийске. Специалисты Минпросвещения признали их успешными.

Как подчеркнули в министерстве, учебники и программы преподавания нового школьного предмета уже разработаны. Сейчас в регионах ведут подготовку педагогов по шахматам.

По мнению экспертов, знаменитая интеллектуальная игра хорошо развивает логику и математические способности. Это поможет школьникам в освоении точных наук, считают педагоги. Предполагается, что в школьную программу включат один урок шахмат в неделю. Однако при желании ученики смогут записаться на дополнительные занятия и в секции. В Минпросвещения также уверены, что шахматы помогут отвлечь детей от компьютерных игр.

20 и 21 июля на ВДНХ отметили Международный день шахмат. Для гостей провели бесплатные уроки и мастер-классы. Посетители выставки также могли поиграть в большие шахматы у шахматного клуба, образовательного комплекса "Техноград" и летнего кинотеатра-лектория.

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образование общество

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