День шахмат на ВДНХ посетили 60 тысяч человек

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Международный день шахмат на ВДНХ в субботу, 20 июля, посетили 60 тысяч человек. Для гостей подготовлена развлекательная программа, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Организаторы провели урок по игре в шахматы для детей и их родителей и мастер-класс по созданию значков в виде объемных шахматных фигурок слона, короля или коня. Также прошло занятие по графическому дизайну "Льюис Кэрролл и шахматы". Участники освоили азы работы с графическими техниками и материалами под руководством выпускников Московской художественно-промышленной академии имени Строганова, членов Союза художников.

На площадке около шахматного клуба на ВДНХ весь день стоят большие шахматы.

День шахмат на ВДНХ будут праздновать также в воскресенье, 21 июля. В Шахматном клубе в 12:00 начнется бесплатное занятие для детей и их родителей. С 14:00 до 15:00 все желающие смогут принять участие в мастер-классе по созданию своими руками памятных значков в виде объемных шахматных фигурок.

Гости смогут проверить свои силы в шахматном спорте в Центре славянской письменности "Слово" или в самом Шахматном клубе с 11:00 до 22:00. Площадки для игры в большие шахматы будут доступны возле Павильона №47 "Дом ремесел".

Еще около 110 тысяч посетителей собрались в Парке Горького. Порядка 23 тысяч человек посетили битву тортов, приуроченную к Международному дню торта. Гости в специальных защитных комбинезонах кидались друг в друга кондитерскими изделиями. Также в парке проходят концерт и лекции, которые собрали около 11 тысяч человек. На фестиваль японской культуры J-FEST Summer, который проводят на площади Искусств перед музеем "Гараж", пришли 10 тысяч человек.

В парке искусств "Музеон" проходит VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show. Его посетили около четырех тысяч человек.

