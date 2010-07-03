Лето на ВДНХ: концерты на крыше, мастер-классы и выставки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца лета на ВДНХ подготовлена насыщенная развлекательная программа, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Гостей главной выставки страны ждут бесплатные мастер-классы по танцам и режиссуре, спектакли и концерты.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, программа возрождения ВДНХ не только помогает восстановить историческое наследие – вся территория приспосабливаются к современному использованию, чтобы отреставрированные павильоны стали новыми городскими точками притяжения.

Так, до конца августа по субботам и воскресеньям на открытой веранде Дома культуры ВДНХ будут проходить мастер-классы вице-чемпиона Европы по бальным танцам среди профессионалов Виталия Сурмы. Он познакомит желающих с базовыми движениями самбы, румбы, джайва, ча-ча-ча, танго, вальса и фокстрота.

На занятиях летней образовательной программы можно будет попробовать себя в роли продюсера или режиссера игрового кино. Уроки будут проводить педагог Детской школы кино Карина Чиркина и куратор фестивалей "Золотая маска" и "Кинотавр" Анна Ракина.

Для детей на первом этаже образовательного комплекса "Техноград" создан город профессий "КидБург". Любителей моды ждут на выставке Sustainable Shell. Она будет проходить до 28 июля в рамках Всероссийского выставочного проекта в области современной культуры "Взлет".

В Северном сквере ВДНХ появился сад "Универсальный ритм". Итальянские дизайнеры создали его специально для конкурса "Цветочный джем". Полюбоваться им можно будет до 8 сентября.

Проходит на ВДНХ и международный фестиваль искусств, получивший название "Вдохновение". 17 июля в его рамках пройдет премьера уличного спектакля "Байконур". Постановка посвящена мифологии места, приближающего Землю к космосу и объединяющего Россию и Казахстан.

20 и 21 июля артисты французского уличного театра впервые представят московскому зрителю спектакль Mù – cinematique des fluides ("Кинематика жидкости").

Свои спектакли подготовили и организаторы летней образовательной программы "Знание. ВДНХ". Пройдут они в лектории павильона "Рабочий и колхозница". В частности, 31 июля состоится музыкальная постановка "К. Паустовский. Рассказы". 10 августа покажут спектакль "Дмитрий Пригов. Милицанер", посвященный творчеству поэта.

23 августа покажут постановку по мотивам произведения Евгения Клюева "Часы с музыкой", а 31 августа можно будет увидеть музыкальную постановку "Поезд жизни". Поэзия и проза М. Цветаевой".

Любителям концертов тоже не придется скучать. 19 июля перед павильоном № 1 "Центральный" прозвучит джазовая музыка и латино. Исполнять ее будет ансамбль Instrumental Soul в рамках фестиваля духовых оркестров.

Любители джаза и регги смогут побывать на концерте Алины Ос на фестивале городских романтиков. Он пройдет 21 июля в зеленом театре. 26 июля на этом же фестивале выступит Brass Band "Вежливые люди". Концерт пройдет перед аркой главного входа.

В день рождения главной выставки страны, 2 августа, на крыше павильона "Рабочий и колхозница" с новой программой выступит группа "Королев Попова". В нее вошли стихи и музыка из альбомов "Камыш" и "Хрупкая зима", французский шансон и новые произведения коллектива.

26 июля на крыше покажут моноспектакль "Франц Кафка. Маленький сон". 16 августа Алиса Гребенщикова представит постановку "Танцплощадка". 17 августа на крыше покажут моноспектакль "Этгар Керет. Мой комплекс", посвященный рассказам израильского писателя.

Ранее сообщалось, что в павильоне "Карелия" на ВДНХ откроется экспозиция, посвященная влиянию выставки на советское и российское искусство. Экспозиция получила название "Посмотрим выставку, или Культурный код ВДНХ". Открытие запланировано на 31 июля. Посетить выставку можно будет до 12 января 2020 года.

Пространство павильона поделят на две части: "Современное искусство" и "Декоративно-прикладное искусство". Кураторы подготовили для гостей графические работы Валерия и Натальи Черкашиных, панно художника Алексея Беляева-Гинтовта, на котором ВДНХ представляется в образе Атлантиды. Выставлены работы художников Антона Чумака и Егора Кошелева, фотографии Игоря Мухина. До 8 сентября 2019 года вход в павильон бесплатный.