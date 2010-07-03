Посетители ВДНХ смогут сыграть в игровые автоматы времен СССР с 27 июня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что гости ВДНХ смогут увидеть "Снайпер", "Магистраль", "Городки", "Хоккей" и другие игровые автоматы 30-летней давности. Всего будет порядка 50 работающих аппаратов, которые можно было встретить в кинотеатрах, отелях, на вокзалах и на улицах курортных городов СССР в 80-е годы.
"Многие автоматы из коллекции музея являются единственными сохранившимися экземплярами таких машин в нашей стране", — рассказали в пресс-службе исторического парка "Россия — моя история".
Помимо игровых автоматов, гости выставки смогут попробовать легендарную газировку с сиропом или молочный коктейль.
Также все желающие смогут посетить экскурсию, на которой расскажут о главных развлечениях в СССР, а также о феномене аркадных игр, которые стали предшественниками компьютерных. Такие экскурсии будут формироваться каждые полчаса.
Экспонаты будут находиться на территории исторического парка "Россия – моя история". Выставка пройдет в залах № 3 и № 4. Посетить ее можно с 10:00 до 21:00, она будет работать ежедневно, кроме понедельника. При приобретении билета на выставку гостям выдадут 15 жетонов для игры в автоматах.
В этом году главной выставке страны исполняется 80 лет. ВДНХ в честь своего юбилея порадует посетителей масштабной программой мероприятий. В честь большого праздника будут организованы фестивали, концерты и выставки. В программу вошли фестиваль "Вдохновение", образовательный проект "Знание. ВДНХ", фестиваль духовых оркестров и проект "Музыка на крыше", фестиваль "Мировые балетные каникулы".
К празднику откроется после реставрации Зеленый театр. Сам юбилей на ВДНХ будут праздновать с 1 по 4 августа. Москвичей и туристов ждут гала-концерт на Центральной аллее, гастрономический фестиваль и фейерверк.
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