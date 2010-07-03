Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посетители ВДНХ смогут сыграть в игровые автоматы времен СССР с 27 июня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что гости ВДНХ смогут увидеть "Снайпер", "Магистраль", "Городки", "Хоккей" и другие игровые автоматы 30-летней давности. Всего будет порядка 50 работающих аппаратов, которые можно было встретить в кинотеатрах, отелях, на вокзалах и на улицах курортных городов СССР в 80-е годы.

"Многие автоматы из коллекции музея являются единственными сохранившимися экземплярами таких машин в нашей стране", — рассказали в пресс-службе исторического парка "Россия — моя история".

Помимо игровых автоматов, гости выставки смогут попробовать легендарную газировку с сиропом или молочный коктейль.

Также все желающие смогут посетить экскурсию, на которой расскажут о главных развлечениях в СССР, а также о феномене аркадных игр, которые стали предшественниками компьютерных. Такие экскурсии будут формироваться каждые полчаса.

Экспонаты будут находиться на территории исторического парка "Россия – моя история". Выставка пройдет в залах № 3 и № 4. Посетить ее можно с 10:00 до 21:00, она будет работать ежедневно, кроме понедельника. При приобретении билета на выставку гостям выдадут 15 жетонов для игры в автоматах.

В этом году главной выставке страны исполняется 80 лет. ВДНХ в честь своего юбилея порадует посетителей масштабной программой мероприятий. В честь большого праздника будут организованы фестивали, концерты и выставки. В программу вошли фестиваль "Вдохновение", образовательный проект "Знание. ВДНХ", фестиваль духовых оркестров и проект "Музыка на крыше", фестиваль "Мировые балетные каникулы".

К празднику откроется после реставрации Зеленый театр. Сам юбилей на ВДНХ будут праздновать с 1 по 4 августа. Москвичей и туристов ждут гала-концерт на Центральной аллее, гастрономический фестиваль и фейерверк.

