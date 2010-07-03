Спутник "ВДНХ-80" отправится в космос 5 июля

Спутник, посвященный юбилею ВДНХ, отправится в космос 5 июля. Сейчас на космодроме "Восточный" готовятся к запуску трех малых космических аппаратов формата 3U CubeSat. Их разработали студенты российских вузов при поддержке Роскосмоса. Один из них расскажет радиолюбителям во всех странах о юбилее выставки.
"Специально к 80-му дню рождения ВДНХ студенты и научные сотрудники НИИ ядерной физики имени Скобельцына (НИИЯФ МГУ) разработали и подготовили к запуску малый космический аппарат "ВДНХ-80". Он будет запущен 5 июля вместе с метеорологическим аппаратом "Метеор-М" №2-2 на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", головной обтекатель которой будет украшен логотипом ВДНХ. Малый космический аппарат "ВДНХ-80" будет отделен от разгонного блока на солнечно-синхронной орбите высотой 530 километров", – сообщила пресс-служба ВДНХ.
За сутки спутник будет делать 16 витков вокруг Земли, передавая сигналы в радиолюбительском диапазоне в разные уголки планеты. Все, у кого есть специальное оборудование, смогут получать сообщения о событиях, связанных с ВДНХ. Также аппарат будет проводить мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах с помощью детекторов заряженных частиц разработки НИИЯФ МГУ.
Увидеть работу спутника и поучаствовать в приеме сообщений с орбиты можно будет в центре "Космонавтика и авиация" в павильоне "Космос" на ВДНХ. Здесь появится научно-интерактивная зона с радиостанцией и монитором с показателями телеметрии. Посетители смогут прослушать звуковое сообщение, отправленное с борта космического аппарата.
ВДНХ в честь своего 80-летнего юбилея порадует посетителей программой мероприятий. В честь большого праздника будут организованы фестивали, концерты и выставки. В программу вошли фестиваль "Вдохновение", образовательный проект "Знание. ВДНХ", фестиваль духовых оркестров и проект "Музыка на крыше", фестиваль "Мировые балетные каникулы".
К празднику откроется после реставрации Зеленый театр. Сам юбилей на ВДНХ будут праздновать с 1 по 4 августа. Москвичей и туристов ждут гала-концерт на Центральной аллее, гастрономический фестиваль и фейерверк.
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