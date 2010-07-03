Реставрация Зеленого театра завершится к весне 2020 года

Работы по реставрации Зеленого театра ВДНХ полностью завершатся к весне 2020 года. Об этом заявила представитель дирекции ВДНХ Юлия Давыдова, передает Агентство "Москва".
"Большая часть работ по реставрации уже проведена для того, чтобы мы открыли театр и новый сезон. После того, как сезон завершится 15 сентября, мы театр закроем для того, чтобы завершить все оставшиеся работы, и к весне следующего года реставрация полностью завершится. Театр – очень сложный объект, он не типичный, с большим количеством архитектурных деталей. Отреставрировали все витражи в театре, обнаружили новые, выяснили, что на здании были шпили, и теперь они вернулись на башни", – сказала Давыдова.
Доступ в зрительный зал под открытым небом будет открыт почти всегда. Если нет репетиций и концертов, зал не будет закрыт, и люди смогут спокойно проходить в него во время прогулок.
Зеленый театр построили из дерева в 1939 году. В 1954 году здание перестроили и создали ему новый художественный образ. 14 июня обновленный Зеленый театр примет около 3000 зрителей. После реконструкции была изменена система рассадки, теперь вместо билета в сектор зритель будет покупать билет на конкретный ряд и место.
"Это наш город": юбилей ВДНХ отметят фестивалями, концертами и выставками
Этим летом в Зеленом театре пройдут концерты Наргиз, Петра Налича, Пелагеи, групп "Мгзавреби", "Моральный кодекс", "Браво" и Тбилисского Патриаршего хора Кафедрального собора Святой Троицы.
16 июня состоится благотворительный концерт давних друзей ВДНХ – фонда "Я есть!". В рамках фестиваля "Городские романтики" зрители смогут бесплатно посетить концерты российских звезд, исполняющих музыку разных лет. Несколько театральных премьер будут представлены здесь в рамках V международного фестиваля искусств "Вдохновение", он состоится на ВДНХ с 5 по 21 июля.
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