Юбилей ВДНХ отметят фестивалями, концертами и выставками

ВДНХ порадует посетителей юбилейной программой мероприятий, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Главной выставке страны 1 августа исполнится 80 лет. В честь большого праздника будут организованы фестивали, концерты и выставки.
"Впереди – фестивали, концерты, выставки, а еще открытие после реставрации исторических павильонов, новых культурных, образовательных и спортивных пространств. До конца года пройдет больше 100 праздничных событий", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В программу вошли фестиваль "Вдохновение", образовательный проект "Знание. ВДНХ", фестиваль духовых оркестров и проект "Музыка на крыше". По словам организаторов, будут и премьеры: впервые в Москве пройдет фестиваль "Мировые балетные каникулы". Он стартует 31 мая, а завершится 2 июня. Посетителей ждут зрелищные гала-концерты с участием знаменитых российских и иностранных артистов.
К празднику откроется после реставрации Зеленый театр. Первый концерт в нем запланирован на 14 июня. В течение сезона на сцене Зеленого театра пройдут более 50 концертов.
С 5 по 21 июля на ВДНХ будет проходить ежегодный фестиваль искусств "Вдохновение". Артисты покажут спектакли самых разных форматов и жанров. 30 июля откроются сразу 3 музейные экспозиции.
Сам юбилей на ВДНХ будут праздновать с 1 по 4 августа. Москвичей и туристов ждет гала-концерт на Центральной аллее, а также гастрономический фестиваль и праздничный фейерверк.
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