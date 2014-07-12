На "Вдохновении" представят уникальный спектакль, посвященный Леонардо да Винчи

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С 5 по 21 июля на ВДНХ пройдет международный фестиваль искусств "Вдохновение" – увлекательный марафон театральных постановок со всего мира.

Этот год станет для "Вдохновения" – как и для ВДНХ – юбилейным: фестивалю исполняется пять лет, а Главной выставке страны – 80.

По словам кураторов фестиваля Ингеборги Дапкунайте и Романа Должанского, гости увидят уникальные представления – как европейских театров, так и театральных коллективов из бывших республик. В программе заявлено более 20 спектаклей разных форматов и жанров, которые покажут на площадках ВДНХ: в обновленном Зеленом театре, в Доме культуры, в павильоне "Экспо" и на площади Промышленности. Кроме того, гости фестиваля смогут увидеть перформансы и инсталляции современных российских и зарубежных художников, например, посвященную дружбе народов инсталляцию знаменитого на весь мир французского архитектора Оливье Гросстета. Сюрпризом для гостей фестиваля также станет постановка "Земля Нод" (The Land of Nod) театральной компании FC Bergman (Нидерланды-Бельгия), билеты на которую уже поступили в продажу.



Итальянская компания NoGravity, которая воскрешает театральные чудеса эпохи Возрождения, представит новый спектакль, посвященный гению Леонардо да Винчи. Публика увидит оживших героев фантастической вселенной знаменитого итальянца и масштабные возможности машинерии Ренессанса.

Спектакль Leonardo будет представлен с 12 по 14 июля в Зеленом театре ВДНХ, который открывается после масштабной реставрации. Постановка приурочена к 500-летней годовщине смерти главного изобретателя и гения человечества и предназначена для семейного просмотра. Мировая премьера театрального шоу состоится 1 июля на Napoli Theatre Festival в Неаполе.

Leonardo – это зрелищная хореография в исполнении танцоров-акробатов, перемещающихся в воздухе в бесконечном исследовании равновесия и совершенства и раскрывающих самые важные аллегории рисунков и философии Леонардо. "Танцоры на глазах у зрителей меняют свою форму вопреки законам гравитации и создают невероятные иллюзии, в которых отражены платонические аллегории шедевров самого Леонардо да Винчи", – рассказал режиссер постановки Эмилиано Пеллисари.

Также в уникальном спектакле принимают участие восемь музыкантов и оперных исполнителей, которые на глазах у зрителей создадут, возможно, самую красивую музыку, когда-либо написанную человеком – музыку эпохи Возрождения. Под руководством талантливого режиссера Эмилиано Пеллисари труппа уже более 10 лет создает представления, оставляющие неизгладимое впечатление даже у самой искушенной публики по всему миру. Зрители из XXI века смотрят на театральную машинерию Ренессанса и даже приблизительно не могут понять, как она устроена и за счет чего на сцене происходят самые настоящие чудеса.

Основой спектакля станут номера, построенные на визуальной эстетике творений Леонардо да Винчи. Вдохновением для режиссера стали картины "Спаситель мира", "Мадонна в скалах" и многие другие. Кроме того, в постановке "главные роли" отведены таким темам, как страсть, раскрывающаяся через любовь и жертву Марии и Иисуса Христа в работах да Винчи; анатомия человека, ставшая излюбленным мотивом трудов итальянца; весна, отражающая неополитизм и вселенную женских образов Леонардо; аллегория, которую в своих работах да Винчи использовал как носитель политических сообщений, и другие.