Лекции от модных дизайнеров пройдут на ВДНХ в честь ее юбилея

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бесплатные лекции прочитают российские эксперты в области моды на ВДНХ в честь 80-летия выставки. С 22 июня 2019 в лектории павильона "Рабочий и колхозница" начнется бесплатная образовательная программа с участием российских экспертов в сфере моды, сообщила пресс-служба ВДНХ.

Отмечается, что лекции будут особенно полезны молодым дизайнерам и тем, кто начинает свой путь в этой профессии.

"Самое сложное для дизайнера – это перейти от творческой части своей работы к коммерческой. Часто начинающие творцы отдаются в руки коммерсантов, после чего-либо становятся полностью зависимыми от их воли, либо вовсе теряют собственный бренд. Следует всегда помнить, что бренд – это не просто слово на упаковке, а уважение, которое марка должна заслужить у своих клиентов", – сказал дизайнер Леонид Алексеев.

В качестве лекторов образовательной программы выступят создатель бренда мужской одежды House of Leo Леонид Алексеев, директор Real Profit Group Андрей Якоби, помощник директора Института дизайна и рекламы МАБиУ Владимир Кравец, директор Института дизайна и рекламы МАБиУ, преподаватель направления "Дизайн костюма" Андрей Сафинин и другие эксперты.