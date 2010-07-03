В Москве откроется экспозиция, посвященная влиянию ВДНХ на искусство

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В павильоне "Карелия" на ВДНХ откроется экспозиция, посвященная влиянию выставки на советское и российское искусство. Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы.
Экспозиция получила название "Посмотрим выставку, или Культурный код ВДНХ". Открытие запланировано на 31 июля. Посетить выставку можно будет до 12 января 2020 года.
Пространство павильона поделят на две части: "Современное искусство" и "Декоративно-прикладное искусство".
Кураторы подготовили для гостей графические работы Валерия и Натальи Черкашиных, панно художника Алексея Беляева-Гинтовта, на котором ВДНХ представляется в образе Атлантиды. Выставлены работы художников Антона Чумака и Егора Кошелева, фотографии Игоря Мухина.
Кроме того, посетители павильона увидят фрагменты известных советских фильмов, которые снимали на территории ВДНХ.
До 8 сентября 2019 года вход в павильон бесплатный.
Ранее сообщалось, что уникальную керамику авторства Пабло Пикассо, а также редкие картины знаменитых русских живописцев представят в павильоне "Рабочий и колхозница". Гостям покажут более 90 произведений искусства, созданных с конца XVIII века по 70-е годы XX века. На выставке продемонстрируют картины, панно и керамику из Ульяновского областного музея. В третье воскресенье каждого месяца на выставке будут действовать льготы.
В этом году главная выставка страны отмечает 80 лет. За это время ВДНХ стала одним из самых любимых мест отдыха москвичей и гостей города. Ежедневно на территорию выставки приходят десятки тысяч посетителей, и каждый находит себе занятие по душе.
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