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14:04

Собянин пригласил москвичей и гостей столицы отпраздновать юбилей ВДНХ

мэр Москвы Сергей Собянин город ВДНХ-80

14:04

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин пригласил горожан и гостей столицы отпраздновать юбилей ВДНХ. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Юбилей будем праздновать несколько дней, потому что без преувеличения это событие национального масштаба. Здесь воплощали самые смелые инженерные и архитектурные решения, показывали лучшие достижения науки и техники, встречали мировых звезд и гордились своей страной. Приглашаю всех", – написал мэр столицы.

Он напомнил горожанам, что юбилей ВДНХ будет праздновать 1 августа. Главной выставке страны в этот день исполнится 80 лет. В честь большого праздника организованы фестивали, концерты и выставки.

5 июля в честь 80-летия ВДНХ с космодрома Восточный запустили космический спутник. После выхода на орбиту аппарат отделился от блока, теперь он будет курсировать вокруг планеты, передавая радиосигналы на Землю с информацией о главной выставке страны. За сутки спутник будет делать 16 витков вокруг Земли.

С 5 по 21 июля на ВДНХ проходит ежегодный фестиваль искусств "Вдохновение". Артисты представляют спектакли самых разных форматов и жанров. В частности, в рамках фестиваля 20 и 21 июля артисты французского уличного театра впервые представят московскому зрителю спектакль Mù – cinematique des fluides ("Кинематика жидкости"). А 30 июля откроются сразу 3 музейные экспозиции.

Свои спектакли подготовили и организаторы летней образовательной программы "Знание. ВДНХ". Пройдут они в лектории павильона "Рабочий и колхозница". В частности, 31 июля состоится музыкальная постановка "К. Паустовский. Рассказы". 10 августа покажут спектакль "Дмитрий Пригов. Милицанер", посвященный творчеству поэта.

Сам юбилей на ВДНХ будут праздновать с 1 по 4 августа. Москвичей и туристов ждут гала-концерт на Центральной аллее, гастрономический фестиваль и фейерверк.

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