На ВДНХ создали мороженое из золота

Мороженое из сливок, пионов и 23-каратного золота создали к 80-летию ВДНХ. Об этом сообщается на сайте ВДНХ.
"Мороженое "ВДНХ-80" оригинально не только своим названием, но и рецептурой: в составе натуральные сливки 33%-ной жирности от российских фермеров, вода, настоянная на цветах пиона, и кулинарное золото 23 карата (985-й пробы). В юбилейную коллекцию также вошли мороженое из красных тюльпанов, жасмина с белым персиком и васильковое со льном и рожью", – говорится в сообщении.
Увидеть и попробовать уникальное лакомство можно будет на первом Фестивале мороженого в корпусе "Сервис.Техноград" с 11 по 16 июня 2019 года. Там также будут проводиться различные мастер-классы по изготовлению мороженого.
Юбилейный сезон на ВДНХ стартовал 30 апреля, когда состоялся запуск фонтанов. Впереди москвичей и гостей столицы ждут фестивали, концерты и выставки. Всего до конца года пройдет больше 100 мероприятий. В программу вошли фестиваль "Вдохновение", образовательный проект "Знание. ВДНХ", фестиваль духовых оркестров и проект "Музыка на крыше".
Сам юбилей на ВДНХ будут праздновать с 1 по 4 августа. Москвичей и туристов ждет гала-концерт на Центральной аллее, а также гастрономический фестиваль и праздничный фейерверк.
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