В честь 80-летия ВДНХ с Восточный запустили космический спутник

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В честь 80-летия ВДНХ с космодрома Восточный запустили космический спутник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу выставочного центра.

Запуск спутника состоялся 5 июля в 08:41 по московскому времени. По словам собеседника агентства, после выхода на орбиту космический аппарат отделился от блока, теперь он будет курсировать вокруг планеты, передавая радиосигналы на Землю с информацией о главной выставке страны.

За сутки спутник будет делать 16 витков вокруг Земли. Все, у кого есть специальное оборудование, смогут получать сообщения о событиях, связанных с ВДНХ. Также аппарат будет проводить мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах с помощью детекторов заряженных частиц разработки НИИЯФ МГУ.

Увидеть работу спутника и поучаствовать в приеме сообщений с орбиты можно будет с 1 августа в центре "Космонавтика и авиация" в павильоне "Космос" на ВДНХ. Там появится научно-интерактивная зона с радиостанцией и монитором с показателями телеметрии. Посетители смогут прослушать звуковое сообщение, отправленное с борта космического аппарата.

Спутник "ВДНХ-80" был разработан студентами и научными сотрудниками НИИ ядерной физики имени Скобельцына (НИИЯФ МГУ). Аппарат весит порядка трех килограммов, его длина составляет 34 сантиметра.

ВДНХ в 2019 году исполнится 80 лет. В связи с этим выставка порадует посетителей программой мероприятий. В честь большого праздника будут организованы фестивали, концерты и выставки. В программу вошли фестиваль "Вдохновение", образовательный проект "Знание. ВДНХ", фестиваль духовых оркестров и проект "Музыка на крыше", фестиваль "Мировые балетные каникулы".

