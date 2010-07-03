Художники напишут картины к 80-летию ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
ВДНХ проведет конкурс работ начинающих и опытных художников из Москвы и Подмосковья. Работы посвящены 80-летию выставки, среди них 60 лучших будут представлены в августе. Об этом сообщила пресс-служба ВДНХ.
"Весь июль по понедельникам будут проходить выездные пленэры с обзорной экскурсией по ВДНХ, далее мастера кисти и карандаша приступят к работе. По итогам жюри проекта выберет 60 лучших работ, они будут представлены в художественной экспозиции "ВДНХ-80", которая откроется в Доме культуры в день рождения выставки – 1 августа", – сказано в сообщении.
Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться. Допускаются только участники старше 16 лет. ВДНХ отмечает, что приветствуется коллективное участие студенческих групп с педагогом. Участники конкурса при регистрации смогут выбрать удобную дату и время пленэра.
Мероприятия начнутся 8 июля. Группам участников проведут обзорную экскурсию по ВДНХ. Также у них будет возможность работать неограниченное время в павильоне №34 "Космос" и выйти на крышу павильона "Рабочий и колхозница".
Количество работ от одного участника не ограничено. Произведения будут выполняться в живописи, графике, графическом дизайне и других техниках.
Художники должны будут опубликовать фото своих работ на сайте ВДНХ до 25 июля.
Экспозиция пройдет с 1 по 14 августа. Затем часть работ войдет в состав выставки Московского союза художников России "Новая Москва". Ее можно будет посмотреть в выставочном зале на Беговой улице с 29 августа по 14 сентября.
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