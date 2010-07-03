Международный день шахмат празднуют на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На ВДНХ уже второй день празднуют Международный день шахмат, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В воскресенье для гостей выставки подготовили бесплатные уроки и мастер-классы.

В частности, в 12:00 обладатель звания Arena International Master Международной шахматной федерации Роман Акимушкин проведет бесплатное занятие для детей и взрослых. Пройдет оно прямо шахматном клубе. Специалист расскажет о тактиках ведения игры, разновидностях поединков и о том, как предугадать стратегию соперника.

С 14:00 до 15:00 можно будет поучаствовать в мастер-классе по созданию памятных значков в виде объемных шахматных фигурок. Также в честь юбилея выставки гости смогут сделать значок "ВДНХ-80". В 16:00 состоится второе занятие по графическому дизайну – "Льюис Кэрролл и шахматы".

С 11:00 до 22:00 все желающие смогут поиграть в шахматы. Столы для игры будут доступны в центре славянской письменности "Слово", в шахматном клубе, а также возле павильона № 47 "Дом ремесел" и на площадке за павильоном № 22.

Поиграть в большие шахматы можно будет возле шахматного клуба, образовательного комплекса "Техноград", летнего кинотеатра-лектория и павильона № 44 "Кролиководство". Турниры проведут еще и в ресторанах на ВДНХ, а победители получают вкусные призы.

День шахмат на ВДНХ празднуют два дня: 20 и 21 июля. Накануне Международный день шахмат на выставке посетили 60 тысяч человек.