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16:58

Госдума позволит студентам преподавать в школах

общество власть

16:58

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительственный законопроект, разрешающий студентам старших курсов преподавать в школах до получения диплома, принят Государственной думой в первом чтении, пишет ТАСС.

Регламент соответствующего допуска пропишут в приказе, который подготовят Минпросвещения и Минобрнауки. В настоящее время предполагается, что право вести занятия получат студенты вузов с третьего курса, а также студенты колледжей и техникумов с четвертого курса.

На заседании профильного думского комитета по образованию и науке заместитель министра просвещения Татьяна Синюгина отметила важность того, чтобы студенты старших курсов не только формально посещали практику, но и начинали по собственному желанию работать учителями.

Кроме того, согласно законопроекту, от воспитателей детских садов, которые были приняты на работу до вступления в 2012 году в силу закона "Об образовании" и признаны аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности, не будут требовать обязательного наличия среднего профессионального или высшего образования.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о продаже алкоголя с 21 года. В пояснительной записке сказано, что подобная мера позволит оградить общество от ранней алкоголизации молодого поколения. Автором инициативы является депутат Шамсаил Саралиев. По его мнению, 18-летние еще не способны принять осознанное решение в употреблении спиртного.

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общество власть

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