Москва опережает мировые столицы по пешеходной доступности школ и детских садов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва опережает Нью-Йорк и Лондон по показателю пешеходной доступности школ и детских садов, говорится в исследовании международной компании BCG "Вызовы роста. Мегапроекты как инструмент сбалансированного развития мегаполиса", которое было проведено к Московскому урбанистическому форуму.

"Юный житель Москвы в среднем тратит 6,3 минуты на дорогу до своего образовательного учреждения - школы или детского сада. Для сравнения, дорога в школу у маленького лондонца занимает 13,2 минуты, а в Нью-Йорке – 7,5 минут", – приводит выдержки из исследования Агентство "Москва".

Отмечается, что среди лидеров районы: Арбат, Хамовники, Таганский, Коптево, Орехово-Борисово Южное, Ломоносовский, Зябликово, Старое Крюково.

Также в материале отмечается улучшение пешеходной доступности детских садов в столице. Исследователи отмечают, что время в пути составляет около 6 минут.

Ранее сообщалось, что в Бабушкинском районе столицы планируют возвести современный образовательный центр, включающий детский сад на 125 мест, школу на 425 учащихся, бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс с катком на 200 посещений в смену. Центр появится в 10-м и 13-м микрорайонах.