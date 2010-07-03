Современный образовательный центр планируют построить в Бабушкинском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Бабушкинском районе столицы помимо 12 многоквартирных домов по программе реновации планируют возвести современный образовательный центр, включающий детский сад на 125 мест, школу на 425 учащихся, бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс с катком на 200 посещений в смену. Центр появится в 10-м и 13-м микрорайонах, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Также планируется оптимизировать маршрутную сеть общественного транспорта, сделать новые остановки. Тротуары и проезжую часть от улицы Летчика Бабушкина до Енисейской расширят.

В районе появятся 14 спортивных и 40 детских площадок.

По словам председателя Москомархитектуры Юлии Княжевской, благоустройство коснется и самого квартала реновации, а также сопрягающих зон.

Специалисты Института генплана столицы предложили построить в 1-м, 14-ом и 18-ом микрорайонах досуговый и многофункциональный центры, два детских сада и два дополнительных учебных корпуса.

Также предлагается запустить новый маршрут до железнодорожной станции Лосиноостровской и станции метро "ВДНХ". В районе реконструируют улицу Менжинского, а также организуют велодорожную сеть.

Территорию около домов озеленят, высадят деревья и кустарники.

Руководитель архитектурно-планировочного объединения № 3 Института генплана Москвы Максим Гурвич отметил, что благодаря грамотному планированию застройки у жителей района появятся новые рабочие места в пешей доступности.

"Избранный подход к проектированию не просто улучшит условия проживания, но и сформирует принципиально иной стиль жизни", – сказал он.

Публичные слушания по проектам планировки новых кварталов, создаваемых по программе реновации, проходят в районах Алтуфьевский, Бабушкинский, Лосиноостровский, Люблино и Покровское-Стрешнево. С жителями Бабушкинского обсуждают развитие 10-го и 13-го, а также 1-го, 14-го и 18-го микрорайонов.

Ранее сообщалось, что на улице Староалексеевской на северо-востоке столицы по программе реновации построят дом изогнутой формы с витражными окнами. Дом будет переменной этажности, а внешнюю отделку выполнят из камня светлых оттенков. На первом этаже планируют разместить офисные помещения, при этом подъезды будут сквозные.

А в 2020 году планируют возвести жилой дом в голландском стиле в Южном Медведкове. Дом монолитный, двухсекционный, с переменной этажностью 13-14 этажей. В нем 128 квартир общей площадью 6600 квадратных метров. Жители смогут устанавливать кондиционеры в специальные корзины, предусмотренные при строительстве.

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Накануне стало известно, что все жители многоквартирного дома на улице Судостроительной переехали в новый дом, построенный по программе реновации в Нагатинском Затоне.