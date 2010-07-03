Новый этап публичных слушаний по программе реновации стартовал в Москве

В Москве стартовал новый этап публичных слушаний по программе реновации. Предстоит обсудить проекты жилых кварталов в Люблине, Покровском-Стрешневе, Алтуфьевском и Бабушкинском районах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По соседству с новыми домами планируется построить детские сады, школы, поликлиники, спортивные и досуговые центры. Также предстоит обновить инженерную и транспортную инфраструктуру.
Познакомиться с проектами можно будет с 20 по 27 мая в каждом из этих районов. Также материалы будут доступны в едином информационном центре по проектам планировки территорий по программе реновации с 12:00 до 20:00.
"Мы старались создать в кварталах такую среду, которая была бы удобной и комфортной для всех жителей, вне зависимости от их возраста", – отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Публичные слушания намечены на 28 мая. Затем в течение недели жители смогут оставить в информационных центрах замечания и предложения. Обращения передадут архитекторам и проектировщикам.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Южное Тушино в рамках программы реновации построят 22-этажный жилой дом. Москомэкспертиза уже согласовала проектную документацию здания.
Квартиры в новостройке получат жители пятиэтажки на Сходненской улице. В 22-этажном здании будет 147 квартир, включая 63 однокомнатные, 65 двухкомнатных и 19 трехкомнатных.
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