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Часто ищут

14 мая, 22:14

Новый этап публичных слушаний по программе реновации стартовал в Москве

город строительство реновация

14 мая, 22:14

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В Москве стартовал новый этап публичных слушаний по программе реновации. Предстоит обсудить проекты жилых кварталов в Люблине, Покровском-Стрешневе, Алтуфьевском и Бабушкинском районах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По соседству с новыми домами планируется построить детские сады, школы, поликлиники, спортивные и досуговые центры. Также предстоит обновить инженерную и транспортную инфраструктуру.

Познакомиться с проектами можно будет с 20 по 27 мая в каждом из этих районов. Также материалы будут доступны в едином информационном центре по проектам планировки территорий по программе реновации с 12:00 до 20:00.

"Мы старались создать в кварталах такую среду, которая была бы удобной и комфортной для всех жителей, вне зависимости от их возраста", – отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Публичные слушания намечены на 28 мая. Затем в течение недели жители смогут оставить в информационных центрах замечания и предложения. Обращения передадут архитекторам и проектировщикам.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Южное Тушино в рамках программы реновации построят 22-этажный жилой дом. Москомэкспертиза уже согласовала проектную документацию здания.

Квартиры в новостройке получат жители пятиэтажки на Сходненской улице. В 22-этажном здании будет 147 квартир, включая 63 однокомнатные, 65 двухкомнатных и 19 трехкомнатных.

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