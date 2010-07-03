Жилой 22-этажный дом по программе реновации построят в СЗАО

В столичном районе Южное Тушино в рамках программы реновации построят 22-этажный жилой дом, сообщили в Москомэкспертизе.
Комитет уже согласовал проектную документацию здания. Квартиры в новостройке получат жители пятиэтажки на Сходненской улице. В 22-этажном здании будет 147 квартир, включая 63 однокомнатные, 65 двухкомнатных и 19 трехкомнатных.
Первый этаж сделают нежилым. В каждом подъезде будет тамбур, вестибюль, колясочная, лифтовый холл, помещение консьержа с санузлом, помещение уборочного инвентаря.
В здании выполнят отделку всех помещений. Стены оклеят белыми обоями на флизелиновой основе. Частично на кухне и целиком в санузле стены облицуют керамической плиткой.
Помимо этого, проект предусматривает всестороннюю систему охраны и безопасности, в том числе сеть IP-видеонаблюдения.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. По ней жители ветхих домов могут получить равнозначные квартиры в новостройках.
Квартиры в новых домах отличаются улучшенной отделкой по единому стандарту. Применение качественных и современных материалов позволит комфортно жить в такой квартире и без дополнительного ремонта.
Ранее сообщалось, что в Головинском районе построят дом с двухцветным фасадом. Здание на Авангардной улице сдадут в 2020 году.
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