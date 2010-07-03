Дом с двухцветным фасадом построят по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Головинский в рамках программы реновации построят дом с двухцветным фасадом. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Здание на Авангардной улице сдадут в 2020 году. Сейчас рабочие уже обустроили котлован и занялись монолитными работами.

В доме с переменной этажностью сделают три секции. Для будущих жильцов построят 32 однокомнатных, 121 двухкомнатную и 18 трехкомнатных квартир. Общая жилая площадь составит девять тысяч 897,1 квадратного метра.

Стены облицуют фасадным пиленым кирпичом. Помимо этого, жители смогут устанавливать кондиционеры в специальные корзины, предусмотренные при строительстве. Это позволит не нарушать единый внешний стиль здания.

В каждой секции будут вестибюль, лифтовой холл, помещения дежурного, склад для уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков, колясочная и технические помещения.

Пол вестибюля и лифтовых холлов будет расположен на одном уровне. Это сделает перепад между вестибюлем и входом в подъезд удобным для инвалидов и людей с детскими колясками.

Рядом с домом появятся детская и спортивная площадки, а также зона отдыха для взрослых.

"Новые квартиры получат жители 137 пятиэтажек. В районе определено 13 стартовых площадок для строительства жилых домов. В настоящее время ведется строительство семи объектов", – пояснил глава ведомства Андрей Бочкарев.

Утвержденная в августе 2017 года программа реновации предусматривает снос ветхих домов. Владельцам квартир при этом предлагают либо переехать в равнозначное жилье в новостройках, либо получить компенсацию.

Квартиры в новых домах отличаются улучшенной отделкой по единому стандарту. Применение качественных и современных материалов позволит комфортно жить в такой квартире и без дополнительного ремонта.

Ранее сообщалось, что на проспекте Вернадского достроили дом по программе реновации. В скором времени его передадут для заселения.

