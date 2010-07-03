С начала года в Москве снесли четыре дома по программе реновации

Четыре дома снесено по программе реновации в Москве с начала 2019 года. Об этом сообщил департамент градостроительной политики со ссылкой на его главу Сергея Левкина.
"С начала 2019 года в Москве снесено уже четыре дома, жители которых переехали в новое жилье по программе реновации", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Всего с начала реализации программы в Москве снесено семь старых домов. В 2019 году демонтированы четыре дома – № 7 и 9 по улице Гродненской (ЗАО), № 25 на улице Красных Зорь (ЗАО) и № 25 на Краснолиманской (ЮЗАО).
Сейчас переселение ведется в 35 стартовых домах из 59 домах, включенных в программу. Всего в текущем году планируется переселение более 12 тысяч участников программы реновации.
Ранее в районе Южное Бутово началось расселение жителей дома на Варшавском шоссе по программе реновации.
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