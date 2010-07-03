Расселение еще одного дома по программе реновации началось в Южном Бутове

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Южное Бутово началось расселение жителей дома на Варшавском шоссе по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Жителям дома 190, корпуса 1 на Варшавском шоссе предлагаются квартиры в новостройках 55, корпусе 1 и 49, корпусе 2 на улице Изюмской", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь отметил, что жильцам уже вручают письма с предложениями. После этого они смогут начать осматривать квартиры.

Отмечается, что в Южном Бутове это пятый дом, жители которого расселяются по программе реновации. Одним из первых был дом 25 на Краснолиманской улице. Сейчас он уже расселен и демонтирован.

Всего на юго-западе столицы в программу реновации включено 520 домов. Уже утверждено 40 стартовых площадок, четыре из них находятся в Южном Бутове. В районе планируется расселить 26 домов.

Ранее сообщалось, что в Южном Бутове начали готовиться к строительству жилого дома по программе реновации по адресу: улица Краснолиманская, владение 29. Строители приступили к ограждению стройплощадки, устройству бытового городка и временных дорог, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Жители ветхих пятиэтажек получат современные квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов.

Программа также предусматривает снос ветхих зданий, благоустройство территорий, создание детских и спортивных площадок.