Расселение еще одного дома по программе реновации началось в Южном Бутове

В столичном районе Южное Бутово началось расселение жителей дома на Варшавском шоссе по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
"Жителям дома 190, корпуса 1 на Варшавском шоссе предлагаются квартиры в новостройках 55, корпусе 1 и 49, корпусе 2 на улице Изюмской", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь отметил, что жильцам уже вручают письма с предложениями. После этого они смогут начать осматривать квартиры.
Отмечается, что в Южном Бутове это пятый дом, жители которого расселяются по программе реновации. Одним из первых был дом 25 на Краснолиманской улице. Сейчас он уже расселен и демонтирован.
Всего на юго-западе столицы в программу реновации включено 520 домов. Уже утверждено 40 стартовых площадок, четыре из них находятся в Южном Бутове. В районе планируется расселить 26 домов.
Ранее сообщалось, что в Южном Бутове начали готовиться к строительству жилого дома по программе реновации по адресу: улица Краснолиманская, владение 29. Строители приступили к ограждению стройплощадки, устройству бытового городка и временных дорог, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Жители ветхих пятиэтажек получат современные квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов.
Программа также предусматривает снос ветхих зданий, благоустройство территорий, создание детских и спортивных площадок.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.