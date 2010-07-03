Подготовка к строительству дома по программе реновации началась в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Южном Бутове начали готовиться к строительству жилого дома по программе реновации по адресу: улица Краснолиманская, владение 29. Строители приступили к ограждению стройплощадки, устройству бытового городка и временных дорог, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

"В ближайшее время начнется перекладка инженерных сетей и вынос опор наружного освещения, после чего будет выполнено обустройство котлована для строительства жилого дома", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

На территории организуют пункт мойки (очистки) колес транспорта. Это делается для того, чтобы предотвратить вынос грунта и грязи за пределы стройплощадки. Отмечается, что каждый пост мойки колес строго соответствует техническим, экологическим и санитарным требованиям и нормам.

Уточняется, что строить будут 16-этажный монолитный жилой дом. В нем разместят 196 квартир (однокомнатных – 32, двухкомнатных – 120, трехкомнатных – 44).

Стены выполнят с применением навесных вентилируемых фасадов с отделкой из композитных панелей и искусственного камня на первом этаже. На фасаде здания установят корзины под кондиционеры.

Кроме того, начались подготовительные работы к строительству дома по программе реновации в районе Косино-Ухтомский. Всего в этом районе новые квартиры получат жители 55 жилых домов.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5173 дома. Жители ветхих пятиэтажек получат современные квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов.

Программа также предусматривает снос ветхих зданий, благоустройство территорий, создание детских и спортивных площадок.