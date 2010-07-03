В Косино-Ухтомском началась подготовка к строительству дома по программе реновации

Начались подготовительные работы к строительству дома по программе реновации в районе Косино-Ухтомский. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент строительства и его главу Андрея Бочкарева.
Всего в этом районе новые квартиры получат жители 55 жилых домов.
Стартовая площадка программы реновации расположена по адресу: улица Черное озеро, владение 4. В ближайшее время начнут перекладывать сети и выносить опоры наружного освещения, затем обустроят котлован. Дом планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году.
Жилой дом – монолитный, представляет собой 9-этажное двухсекционное здание по индивидуальному проекту. В доме будет 102 квартиры: 44 однокомнатных, 32 двухкомнатных, 18 трехкомнатных, 8 четырехкомнатных. Общая площадь квартир составит 6 тысяч 97,4 квадратных метра. Наружные стены выполнят с применением навесных вентилируемых фасадов с облицовкой фасадными панелями из клинкерной плитки.
"В каждой секции проектом предусмотрены: вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного с санитарным узлом, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков, колясочная и технические помещения", – сообщили в департаменте.
На первом этаже будут нежилые помещения, в том числе центр информирования по переселению, КП "Управление гражданского строительства", Московского фонда реновации жилой застройки, префектуры административного округа, управляющей компании и подрядчика.
Проектные решения также предусматривают создание безбарьерной среды для маломобильных граждан: пол в вестибюле и лифтовых холлах будет расположен на одном уровне, покрытие пешеходных дорожек и тротуаров не будет скользким. Около дома оборудуют детскую площадку, спортивную площадку, посадят деревья.
Ранее сообщалось, что завершается первая волна публичных слушаний по проектам кварталов реновации. Программа предусматривает снос ветхих зданий, строительство новых, а также благоустройство территорий, создание детских и спортивных площадок рядом с домами.
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