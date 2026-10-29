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29 октября, 12:24

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РЕН ТВ: пенсионер в Оренбурге отравился уксусной кислотой из найденной на дороге бутылки

Пенсионер в Оренбурге отравился уксусной кислотой из найденной на дороге бутылки – СМИ

Фото: depositphotos/sudok1

В Оренбургской области 72-летний пенсионер попал в больницу с отравлением уксусной кислотой – он сделал два глотка из пластиковой бутылки, которую подобрал по пути домой, сообщает РЕН ТВ.

Произошло это в Новосергиевском районе. Мужчина возвращался после зарядки на стадионе и заметил на дороге емкость с бесцветной жидкостью. Он решил попробовать содержимое, однако после двух глотков в горле появилось сильное жжение.

Пенсионеру стало плохо, и он обратился за помощью. В местной больнице ему оказали первую помощь и диагностировали отравление уксусной кислотой. Сначала пострадавшего оставили в районной больнице, а затем направили на дальнейшее лечение в Оренбург.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

Ранее в Ставропольском крае в больницу Георгиевска был госпитализирован годовалый мальчик с признаками токсического отравления. По предварительной информации, он отравился наркотическим веществом, которое дома оставил его 43-летний отец. По данному факту организовали процессуальную проверку.

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