Мать брошенной в Самаре двухмесячной девочки арестована

Фото: MAX/"Следком-Самара"

В Самаре суд на 2 месяца заключил под стражу 23-летнюю местную жительницу, которая оставила двухмесячную дочь в коляске на улице без присмотра. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

Младенец в коляске возле мусорных контейнеров был обнаружен прохожими 26 октября. Родителей рядом не оказалось, а в коляске находились подгузники, смесь для кормления и вода. Ребенка направили в медицинское учреждение, в настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

По информации журналистов, за день до случившегося мать уже оставляла дочь полицейским. Незадолго до этого девушка пила алкоголь и повышала голос на ребенка, после чего получила замечание от прохожей.

Сама подозреваемая заявила, что сбежала от сожителя из-за насилия и месяц назад девочка уже попадала в реанимацию. Следствие полагает, что мать оставила ребенка из опасений для его жизни или здоровья.

