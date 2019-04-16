Программа реновации, утвержденная в 2017 году, в самом разгаре. Она предусматривает не только снос ветхих зданий и строительство взамен новых, но и благоустройство территорий, создание детских и спортивных площадок. Как обещают столичные власти, кварталы реновации станут примером качественной городской среды. Важную роль в этом играет то, что проектировать районы будут с учетом пожеланий жителей. В частности, 18 апреля завершается первая волна публичных слушаний по проектам кварталов реновации.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Как проходили публичные слушания

11 апреля публичные слушания по проектов кварталов реновации прошли в шести районах Москвы: Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино.

Сегодня расселение участников программы ведется в дома, которые были построены не в рамках программы, а только адаптированы под ее требования. А на прошедших слушаниях москвичи обсудили, как будут выглядеть новые кварталы.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская назвала их успешными. "Все очень хорошо прошло", – подчеркнула она. – Публичные слушания по градостроительной документации – очень важная конструкция во взаимоотношениях между жителями и городом, во взаимопонимании, в сокращении дистанции между москвичами и властью".

Слушания проходили в два этапа. Сперва горожане ознакомились с экспозицией. Сделать это можно было с 4 по 10 апреля в "Доме на Брестской" и в управах. Жители ознакомились с проектами и задали интересующие вопросы.

Уже 11 апреля состоялись непосредственно собрания, в рамках которых обсуждались все шесть проектов. Граждане обсудили предложения по расположению домов и социальных объектов, а также планировку улиц, скверов и бульваров.

Сейчас проходит третий этап: жителям районов дается семь дней, до 18 апреля, чтобы направить свои предложения и замечания. Подать их можно в письменном виде в окружные градостроительные комиссии или по электронной почте на адрес комиссии.





Юлиана Княжевская председатель Москомархитектуры Главный вывод, который я сделала, пока разрабатывались проекты планировки, пока проходят публичные слушания, – жители всем сердцем поддерживают программу реновации, но они хотят темпов и качества реновации. Наши все усилия вместе с жителями будут направлены именно в этом ключе.

Княжевская отметила, что, несмотря на то, что публичные слушания еще не завершены, высокая активность людей удивила и порадовала: пришли уже более семи тысяч человек.

Уже после завершения публичных слушаний проекты кварталов реновации доработают с учетом мнения жителей и потребности района. Все пожелания передадут архитекторам и проектировщикам для дальнейшей доработки проектов. В результате градостроительная документация может видоизмениться – будущие проекты планировки будут корректировать и затем утверждать.

Вопросы и пожелания жителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Основная часть вопросов от жителей касалась сроков расселения, обеспеченности территорий детскими садами и размещения спортивных площадок.

Юлиана Княжевская рассказала, что людей волнуют разные вопросы: одних интересует озеленение территории, сколько будет деревьев, сколько кустарников. По ее словам, деревьев и кустарников однозначно будет на порядок больше.

"Порадовала содержательность и серьезность вопросов, которые задают во время публичных слушаний. Выявилась озабоченность и потребность людей в каждом конкретном районе города именно по застройке территории", – добавила она.

В пресс-службе ГАУ "Институт Генплана Москвы" рассказали, какие пожелания к новым кварталам высказали жители микрорайонов 1 и 2 в Метрогородке. Там отметили, что в целом отзывы горожан, звучавшие на самом собрании, были положительными.

"Слушания прошли оживленно, интерес к проекту со стороны жителей был велик, что было вполне ожидаемо с учетом предполагаемых масштабов строительства в данном районе, а также с учетом того факта, что проект планировки территории (ППТ) для Метрогородка был вынесен на публичное обсуждение первым из 89-и ППТ, разрабатываемых в рамках реновации. Жители показали свою активность и продемонстрировали заинтересованность в будущем развитии", – говорится в сообщении.

В Институте отметили, что публичные слушания были организованы максимально прозрачно. В частности, впервые мероприятия транслировались в прямом эфире. Всем жителям дали возможность высказаться.

Сейчас замечания жителей агрегируются, после чего их рассмотрит специальная комиссия. После финальной даты сбора предложений, намеченной на 18 апреля, планируется сформировать протокол по результатам публичных слушаний. Все предложения рассмотрят и по возможности учтут.





Галина Тимофеева участник программы реновации Я очень довольна, как и все новоселы. Квартиру получила очень светлую, с высокими потолками, кухней 11 метров – можно на роликах кататься.

Москва 24 побеседовала с Галиной Тимофеевой – москвичкой, получившей квартиру по программе реновации по адресу Судостроительная улица, дом 17. Женщина рассказала, что в новый дом переехала в октябре прошлого года из соседней пятиэтажки. В старой квартире она жила с момента постройки – с 1961 года.

"Я очень довольна, как и все новоселы. У меня была однокомнатная хрущевка с кухней пять метров, низкими потолками на четвертом этаже. Квартиру получила тоже однокомнатную на шестом этаже, но очень светлую, с высокими потолками, кухней 11 метров – можно на роликах кататься. Ванная по площади больше, коридор шире. Батареи подогревают пол, их температуру можно регулировать. Около дома у нас есть отличная детская площадка, дети приходят из других домов. По соседству идет еще строительство, но оно не мешает", – отметила москвичка.

А вот Денис Корсунский докупил метры в новом доме на улице Судостроительная, 17. Мужчина рассказал, что жил в двухкомнатной хрущевке с 1984 года.

"В январе с семьей переехали из 44 метров на втором этаже в квартиру на 71 метр на 11 этаже. Качество жизни, безусловно, изменилось. В квартире три комнаты, кухня (почти в два раза больше), раздельный санузел и большой коридор. В нашем дворе построили шикарную детскую площадку со спортивными сооружениями, даже старшие дети тренируются. Наверное, это самая большая площадка в районе. Дом наш пока заселен не полностью, сюда еще должны переехать жильцы из соседних домов", – рассказал он.

Главный специалист Отдела инфографики и связей с общественностью "Научно-исследовательского и проектного института Градостроительного планирования Москвы" Анна Нестерова рассказала, что жителей района Солнцева больше всего интересуют вопросы, связанные со сроками расселения, озеленениям района, обновлением инженерных сетей и социальной инфраструктуры.

По ее словам, в границах проекта планировки территории района Солнцево, а также на прилегающих участках проведут благоустройство приватных и общественных пространств с учетом интересов всех возрастных групп населения.

Например, дворы озеленят, деревья кустарники высадят в виде живых изгородей. В Солнцеве предусмотрено озеленение 35% территории, подчеркнула она.

Жители поселка Новобратцевский в Митине на слушаниях чаще всего задавали вопросы по поводу того, будет ли благоустроена территория и какие объекты социального обслуживания будут построены, поделилась замначальника территориальной проектно-планировочной мастерской СЗАО ГБУ Анна Гордюшева.

Она подчеркнула, что горожан интересует, когда утвердят проект планировки, когда будет известно, кто будет застройщиком данной территории и когда они переезжают. По ее словам, это ожидаемые и объективные вопросы.

Она уточнила, что все жители останутся в своем районе. Гордюшева пообещала, что все просьбы и пожелания будут учтены. К примеру, жители попросили площадку для выгула собак, и этот вопрос будет проработан.

"Мы это учтем, естественно. Такой задачи просто не было, но территория позволяет. Разместить площадку для выгула собак – совершенно большой проблемы нет", – сказала она.

Также она пообещала проверить количество машино-мест по просьбе жителей – сейчас их число соответствует нормативам, однако, возможно, сверх норматива добавят дополнительные места для автомобилей.

Гордюшева рассказала, что при проектировке специалисты примерно просчитали, сколько площадок необходимо на территории района. По ее словам,

сегодня у жителей есть только дворы относительно зеленые, но там недостаточно площадок для детей и нет площадок для взрослых.

В районе появится стадион и школа на 500 мест, которой на данный момент в этом поселке нет, а ближайшая находится в полутора километрах.



Анна Гордюшева заместитель начальника территориальной проектно-планировочной мастерской СЗАО ГБУ У каждого жителя был один вопрос – кто поедет в стартовый жилой дом.

Поликлиника в районе совсем маленькая – филиал городской поликлиники на 35 посещений. Как отметила Гордюшева, это небольшая пристройка к жилому дому, в котором к определенному времени приходит врач.

"У них появится большая поликлиника детско-взрослая. Сейчас есть детский сад на 125 мест, у них появится еще один", – подчеркнула она.

В рамках реновации озеленять территорию будут не только молодыми деревьями, но и крупными, чтобы она максимально быстро стала зеленой. Также будут посажены многолетние цветущие зеленые растения.

"Всю возможную территорию, которую можно озеленить, мы естественно предлагаем к озеленению. Достаточно зеленым район получается еще и потому, что рядом Митинский лесопарк. На сегодняшний момент эта территория не ухожена, предлагается все благоустроить – это порядка 148 гектар. В принципе, этот район будет зеленым и цветущим", – заключила Гордюшева.

Кварталы реновации как пример качественной городской среды

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Эксперты утверждают, что проекты новых кварталов – это пример правильного планирования городской среды, при котором учитываются интересы всех групп жителей.

В частности, дворы будут закрыты домами, оберегая тем самым от машин играющих детей и отдыхающих взрослых. Спортивное ядро для любителей физкультуры и воркаута вынесут за пределы двора.

Для автомобилистов организуют специальные проезды и паркинги, для пешеходов – удобные освещенные тротуары, а для велосипедистов – велодорожки.

Еще один важный пункт – социальные объекты. Наряду с домами в новых кварталах планируется построить детские сады, школы, поликлиники, спортивные и культурно-досуговые центры, а также бассейны.

На первых этажах зданий разместятся магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы, творческие кружки и секции. Причем пользоваться ими смогут не только жители квартала, но и всего района.

Планируется и реконструкция улиц – оборудуют новые внутривертикальные проезды, остановки наземного транспорта обновят. Появятся скверы и зоны для прогулок. В случае необходимости благоустроят территорию, прилегающую к новому кварталу. К примеру, это может быть прогулочная зона, спуск к парку или проход к метро.

Во время строительства новых домов обновят энерго- и теплосети, а также водопровод, ведущие к соседним домам.





Людмила Романенко главный специалист НПО "Экология" Мы стремимся, чтобы жизнь стала лучше. Больше озеленения получится. Должно улучшиться и повыситься качество среды.

Огромное внимание уделяется вопросу экологии. Главный специалист НПО "Экология" Людмила Романенко рассказала Москве 24, какие деревья будут высаживать в новых кварталах и почему.

По ее словам, в основном планируется высаживать клен, ива и липа, а также декоративные кустарники. Романенко подчеркнула, что на участках участки, где, например, липы попадают под снос вместе с домами, соответственно, их высадят в тех местах, где они будут утрачены.

Основная задача – чтобы качественные насаждения были хорошие, продолжила специалист. Она подчеркнула, как важно повысить экологическую эффективность зеленых ограждений.

Она добавила, что в проекте под реновацию заложено образование новых объектов природного комплекса. "Вот это я совершенно точно могу сказать. Мы сейчас делаем проект реновации, и мы там закладываем как раз новые объекты природного комплекса", – продолжила специалист НПО "Экология".

Скверы, по ее словам, появятся за счет того, что парковки в большинстве проектов уходят под землю, соответственно будет больше площади для озеленения.

"Учитывая то, что проект по благоустройству на территории разрабатывают больше, чем квартал по реновации, то получается, что в пешеходной доступности у жителей появляется больше объектов, больше пространства, получается, больше благоустроенных территорий", – заявила Романенко.

В пресс-службе ГАУ "Институт Генплана Москвы" сообщили, что жители смогут беспрепятственно пользоваться всеми публичными пространствами в границах реновируемой территории.

Главный архитектор проекта района реновации Ивановское территориальной проектно-планировочной мастерской ВАО ГБУ "ГлавАПУ" Антонина Корнакова сообщила, что проектировщики старались сделать жизнь москвичей удобнее.

По ее словам, жители района Ивановское в первую очередь получат квартиры большей площади, с новыми коммуникациями, увеличенными лестничными холлами, пандусами для маломобильных граждан. Дворы будут приватными и благоустроенными, без машин, туда можно будет выпускать детей гулять одних и не бояться за их безопасность.

В районе появятся общественные пространства, которые свяжут между собой дома и пешеходные зоны: широкие тротуары, велодорожка. Первые этажи будут нежилыми, здесь разместятся социальные учреждения: многофункциональные центры (МФЦ), соцзащита, банки, небольшие кафе, в которых можно посидеть перекусить и прессу почитать.

"Вообще жители сами должны решить, чего им не хватает в районе, и этому объекту выделят площадь на первом этаже, например, под аптеку", – добавила Корнакова. Она отметила, что вход в квартиры будет расположен со стороны дворов, а на первые этажи – со стороны улицы.

Построят и социальные объекты: возведут детскую поликлинику, центр дошкольного образования с начальной школой, здание культурно-досугового центра, где могут разместиться различные кружки по интересам – как детские, так и взрослые. На территории сохранится художественная школа.

Новые слушания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На прошедших 11 апреля слушаниях власти не намерены останавливаться. Экспозиции по еще шести проектам планировки территории уже начали работать. Речь идет о кварталах в районах Восточное Измайлово, Бутырский, Бирюлево Восточное, Люблино и Свиблово. В последнем, к слову, представят сразу два проекта.

Увидеть их все можно ежедневно с 12:00 до 20:00 в Едином информационном центре на 2-ой Брестской улице, 6. Кроме того, экспозиции, посвященные каждому проекту отдельно, открыты в соответствующих районах. И в информационном центре, и на районных экспозициях работают консультанты, которые помогут разобраться во всех тонкостях предлагаемого проекта.

В ходе публичных слушаний жителям предлагается обсудить предложения по расположению домов и социальных объектов, а также планировку улиц, скверов и бульваров. Уточнить информацию о проекте планировки территории своего района можно по телефону горячей линии: 8 (499) 401-01-01.