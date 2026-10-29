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29 октября, 12:12

Город

Город выставил на торги здание с земельным участком на Неглинной улице

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на торги нежилое здание с земельным участком на Неглинной улице. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объект площадью 634,4 квадратного метра находится по адресу Неглинная улица, дом 18/1, строение 2. Недалеко расположена станция "Трубная" столичного метрополитена.

Здание является объектом историко-градостроительной среды и имеет наименование "Комплекс домов доходных А. И. Архангельского. Постройка хозяйственная – дом жилой – административное здание, 1843 год, 1892 год, 1920–1930-е годы, 1960-е годы".

Площадь прилегающего участка составляет 396 "квадратов". Он расположен в границах территории объектов археологического наследия федерального значения.

По словам Пуртова, в таких зданиях можно размещать свой бизнес или сдавать их в аренду. Выставленный на аукцион объект подходит для разных организаций, которые будут пользоваться спросом из-за удобного расположения в Мещанском районе.

Подать заявку на участие можно до 9 ноября. Сами торги состоятся 17 ноября. Участникам необходимо зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее город выставил на торги четыре коммерческих помещения на улице Дмитрия Ульянова в Академическом районе. Их площадь варьируется от 313,5 до 334,4 квадратного метра. Рядом находится станция метро "Академическая".

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