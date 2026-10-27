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27 октября, 10:53

Город

В Москве выставили на торги крупное коммерческое помещение на Таганке

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на торги нежилое помещение площадью 202 квадратных метра в Таганском районе. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объект расположен по адресу Певческий переулок, дом 1/2, строение 1, рядом находится станция метро "Китай-город". В помещении на первом этаже жилого дома можно разместить организацию по оказанию бытовых услуг. Здание относится к исторически ценным градоформирующим объектам.

По словам Пуртова, благодаря удобному расположению объекта в центре города, можно успешно продвигать свой бизнес. Помещение, добавил он, подходит для открытия салона красоты, фотостудии, ателье или ремонтной организации.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 9 ноября, а сами торги состоятся 17-го числа. Участники должны зарегистрироваться на площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее город выставил на торги четыре коммерческих помещения в Левобережном районе, рядом со станцией метро "Речной вокзал". Их площадь варьируется от 120,2 до 1 284 квадратных метров. Заявки на участие принимаются до 5–19 ноября в зависимости от лота.

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