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27 октября, 07:21

Город

Четыре помещения для бизнеса выставили на торги на Фестивальной улице

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Предпринимателям предложили приобрести коммерческую недвижимость в Левобережном районе столицы, недалеко от станции метро "Речной вокзал". На городские аукционы выставили четыре помещения свободного назначения, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Площадь объектов составляет от 120,2 до 1 284 квадратных метров. По словам Пуртова, такое разнообразие позволяет подобрать помещение под разные форматы бизнеса. Расположение в жилом квартале также может обеспечить предпринимателям доступ к потенциальным клиентам из числа местных жителей.

Все четыре объекта находятся в многоквартирных домах по адресу Фестивальная улица, дом 15, корпуса 4 и 6. Три помещения расположены на первых этажах, а самое крупное занимает сразу три уровня – первый, второй и третий этажи. У каждого объекта есть отдельный вход.

Продавцом недвижимости выступает департамент городского имущества Москвы. Заявки на участие в торгах принимают до 5–19 ноября в зависимости от выбранного помещения.

Электронные аукционы запланированы на 17 ноября и 1 декабря. Они пройдут на площадке "Росэлторг".

Ранее два коммерческих помещения выставили на торги в Измайлове. Объекты площадью 86,8 и 77,9 квадратного метра расположены по адресу 8-я Парковая улица, дом 26, в подвале многоквартирного дома. Помещения имеют свободное назначение.

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