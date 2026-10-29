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29 октября, 12:53

Происшествия

Таможенники пресекли контрабанду 25 кг прегабалина под видом собачьего корма

Фото: customs.gov.ru

Таможенники Северо-Западной оперативной и Хабаровской таможен пресекли контрабанду 25 килограммов прегабалина под видом собачьего корма. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

По информации ведомства, таможенники выявили преступную деятельность 23-летнего россиянина, действовавшего в сговоре с пока неустановленными лицами. Сначала сообщники мужчины доставили партию нелегального вещества на Дальний Восток. Затем порошок, расфасованный в пакеты из-под корма для собак, отправили посылкой в город Мурино Ленинградской области.

Мужчину задержали с поличным при получении посылки в пункте выдачи заказов. Он признался, что планировал сбывать вещество по всей стране. Экспертиза подтвердила, что изъятый порошок – синтетическое сильнодействующее вещество прегабалин. Его стоимость на черном рынке превышает 7 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ ("Контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Фигурант заключен под стражу, расследование продолжается.

Ранее более 2 тонн сибутрамина обнаружили таможенники в Дагестане в грузовиках, которые следовали транзитом из Турции в Белоруссию. Груз выявили на Магарамкентском таможенном посту. Ввоз такого средства на территорию России запрещен. Возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении сильнодействующих веществ через таможенную границу ЕАЭС.

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