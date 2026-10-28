ФТС в Москве пресекла канал поставки синтетических наркотиков в Киргизию

Фото: MAX/"ФТС России"

В Москве таможенники изъяли более 3 килограммов синтетических наркотиков, которые участники организованной группы пытались переправить в Киргизию, спрятав в бытовых предметах. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Канал контрабанды пресекли сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС совместно с Центральной оперативной таможней и Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Стоимость изъятого вещества на черном рынке превышает 14 миллионов рублей.

Во время оперативно-разыскных мероприятий в Москве таможенники остановили автомобиль и обнаружили внутри бензиновой мотопомпы два полимерных пакета с веществами черного и зеленого цветов. Экспертиза показала, что это наркотики. По данным ФТС, трое участников организованной группы спрятали запрещенные вещества в оборудование и передали его курьеру для доставки в Киргизию.

Еще две партии обнаружили в Московской области. Одну спрятали в картонной коробке с детским велосипедом, другую – в упаковке с игрушечной машинкой.

"Участники преступной схемы задержаны. Мужчины пояснили, что действовали по указанию кураторов и скрывали запрещенные вещества в предметах быта для дальнейшей транспортировки. Также в Бишкеке были задержаны другие участники ОПГ, которые должны были получить наркотики", – сообщили в ФТС.

В отношении задержанных граждан России возбудили уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ о контрабанде наркотических средств организованной группой в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.

Ранее комитет национальной безопасности Казахстана совместно со спецслужбами России и Узбекистана пресек канал контрабанды наркотиков из Афганистана. В ходе совместной операции в российской Тюмени задержали двух участников международной наркогруппы, у которых изъяли 30 килограммов афганского гашиша. По оценке КНБ, на черном рынке партия стоит около 300 тысяч долларов.