Сожительница петербургского учителя-убийцы заявила, что забеременела после изнасилования

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Сожительница Дмитрия Накарякова, обвиняемого в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего, заявила, что забеременела от него в результате сексуального насилия. Об этом сообщает пресс-служба Красносельского районного суда Санкт-Петербурга со ссылкой на ее показания.

Женщина охарактеризовала Накарякова как "жестокого, циничного, эгоистичного" человека. По ее словам, он не звал ее замуж и не знакомил со своими родителями. Также потерпевшая рассказала, что во время нападения мужчина сказал ей: "Ты это заслужила".

Согласно материалам дела, не позднее 02:13 26 октября Накаряков находился в квартире дома на улице Комиссара Грушко. По версии следствия, на фоне внезапно возникшей неприязни он нанес множественные удары тупым предметом по голове трем потерпевшим, в том числе своему сыну 2024 года рождения.

В результате нападения бабушка мальчика и ребенок погибли от открытых черепно-мозговых травм с переломами костей свода черепа. Третья потерпевшая, мать мальчика, выжила, поскольку ей своевременно оказали медицинскую помощь.

После произошедшего Накаряков пил водку и закусывал черной скумбрией. По данным следствия, у него возникла мысль о сожжении тел. Мужчину задержали 27 октября, после чего ему предъявили обвинение. Вину он признал и не возражал против заключения под стражу.